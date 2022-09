Zaradi nezakonitega pošiljanja odpadkov iz Italije kazenske ovadbe tudi v Sloveniji

Koper, 29. septembra - Slovenski policisti so sodelovali v preiskavi obsežne kriminalne družbe, ki je v Italiji skladiščila odpadke in jih nezakonito pošiljala tudi v Slovenijo, na ta način pa pridobila za več kot 400.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Koprski kriminalisti so kazensko ovadili državljana Italije in Slovenije ter dve pravni osebi z območja Kopra.