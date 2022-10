Sezona NHL se tokrat začenja v Pragi

New York, 5. oktobra - Hokejisti v severnoameriški ligi NHL bodo novo sezono 2022/23 začeli že ta teden. Prvi uradni tekmi bosta v Evropi, v Pragi bosta ekipi Nashville in San Jose igrali uvodna dvoboja sezone. V Severni Ameriki se bo sezona začela 11. oktobra, slovenski as Anže Kopitar pa bo s kralji za uvod igral z Vegasom enega od dveh dvobojev prvega dne.