Razrez odhodkov po proračunskih uporabnikih za leti 2023 in 2024

Ljubljana, 28. septembra - Vlada je v okviru predloga sprememb državnega proračuna za leto 2023 in proračuna za leto 2024 določila razrez odhodkov po posameznih uporabnikih. Cilj je, da upoštevajoč negotovost in nepredvidljivost nadaljnjega razvoja energetske krize zagotovi stabilne javne finance za blaginjo državljanov in ohrani normalno delovanje gospodarstva.