V Pragi protesti proti naraščajočim cenam energentov ter članstvu v EU in Natu

Praga, 28. septembra - V Pragi je danes več deset tisoč ljudi protestiralo proti vladnim ukrepom glede naraščajočih cen energentov ter proti članstvu v Natu in EU. Na shodu, ki so ga organizirale skrajno desne skupine in nekatere manjše stranke, vključno s komunistično, so pozvali k odstopu vlade in odpravi sankcij proti Rusiji, na spletni strani poroča Reuters.