Vlada se bo romske problematike lotila sistemsko in medresorsko

Ljubljana, 28. septembra - Državni sekretarki v kabinetu predsednika vlade Kaja Širok in Nataša Sax sta danes sprejeli predstavnike Sveta romske skupnosti Slovenije. Ker se vlada zaveda resnosti ključnih izzivov romske skupnosti v Sloveniji, se bo njihovega reševanja lotila sistemsko in medresorsko, so sporočili z vlade.