Na srečanju Unesca v Mehiki o grožnjah kulturni dediščini

Ciudad de Mexico, 28. septembra - V Ciudad de Mexico se danes začenja tridnevna Unescova konferenca o kulturnih politikah in trajnostnem razvoju, na kateri bodo sodelovali predstavniki približno 190 držav, članic Unesca. Na dnevnem redu bodo teme, kot so neenakopraven dostop do novih tehnologij, nezakonita trgovina in druge grožnje kulturni dediščini.