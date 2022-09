Iz slovenske skupine napreduje Srbija, izpadla je Švedska

Ljubljana, 27. septembra - Po današnjih tekmah zadnjega kroga v ligi narodov so znane vse reprezentance, ki so napredovale v višjo ligo ali pa izpadle v nižjo. V slovenski skupini 4 lige B je na koncu v višji razred napredovala Srbija, izpadla pa je Švedska. Srbi so z 2:0 premagali Norvežane, Slovenci pa igrali 1:1 s Švedi.