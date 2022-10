Bobnarjeva za STA: Policija ne sme nikoli več klecniti pod političnimi pritiski

pogovarjala sta se Vanja Tekavec in Luka Tetičkovič

Ljubljana, 4. oktobra - Ministrica Tatjana Bobnar pred zagovorom ob interpelaciji v DZ zavrača politizacijo resorja in dela policije. "V mandatu minule vlade smo doživeli, kar smo prej menili, da se enostavno ne more zgoditi; da bo policija pod pritiski klecnila in sledila navodilom politike. Gre za ravnanja vodij, ki se ne sme nikoli več ponoviti," je dejala za STA.