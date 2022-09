Han turistični panogi na poti transformacije obljubil podporo države

Ljubljana, 27. septembra - Turizem lahko v obdobju transformacije v bolj odporno in vključujočo panogo računa na pomoč države in gospodarskega ministra Matjaža Hana, je ta poudaril v poslanici ob svetovnem dnevu turizma. "Sledili bomo razvoju trajnostnega turizma z nizkim ogljičnim odtisom in aktivirali bomo vire za ustvarjanje dodane vrednosti za vse," je napovedal.