Ženske na čelu držav še vedno redke

pripravila Maja Cerkovnik

Rim, 27. septembra - Giorgia Meloni bo po zmagi njenih Bratov Italije na nedeljskih parlamentarnih volitvah v Italiji predvidoma prva predsednica italijanske vlade. Ženske v političnem vrhu so v svetu v zadnjem času pogostejše, a še vedno redke. Slovenija je doslej imela eno premierko - Alenko Bratušek med letoma 2013 in 2014 - in še nobene predsednice države.