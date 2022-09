V Zavezništvu za letalstvo brez izpustov več kot 70 podjetij in akterjev iz letalskega sektorja

Bruselj, 26. septembra - Zavezništvu za letalstvo brez izpustov, ki ga je junija vzpostavila Evropska komisija, se je doslej pridružilo 74 partnerjev, tudi ajdovsko podjetje Pipistrel, so danes pojasnili v Bruslju. Člani zavezništva so se zavezali k pripravi vsega potrebnega za to, da letalski sektor ne bi več onesnaževal okolja z izpusti.