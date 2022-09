Slovenci nazadovali na sedmo mesto Fibine lestvice

Ljubljana, 26. septembra - Slovenska moška reprezentanca v košarki, ki je na nedavnem evropskem prvenstvu kot branilka naslova izgubila v četrtfinalu, je na septembrski lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) izgubila dve mesti in je zdaj sedma reprezentanca na svetu. Na prvih treh mestih so ostale reprezentance ZDA, Španije in Avstralije.