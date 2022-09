Tajfun Noru na Filipinih terjal najmanj pet življenj

Manila, 26. septembra - V divjanju tajfuna Noru, ki je v nedeljo zvečer dosegel Filipine ter prinesel močno deževje in veter, je umrlo najmanj pet ljudi, vsi pa so bili pripadniki reševalnih enot, so danes sporočili predstavniki lokalnih oblasti in reševalnih služb. Tajfun, ki je že nekoliko oslabel in se giba v smeri zahoda, bo državo zapustil predvidoma danes zvečer.