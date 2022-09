Rim, 25. septembra - V Italiji so se ob 7. uri zjutraj odprla volišča. Okoli 50 milijonov volivcev izbira člane poslanske zbornice in senata. Zmaga se obeta desnemu polu, največ glasov naj bi dobila postfašistična stranka Bratje Italije. Volišča bodo odprta do 23. ure.