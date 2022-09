Danes uradna predstavitev slovenske kandidature za Varnostni svet ZN

New York, 26. septembra - Predsednik Borut Pahor bo skupaj z zunanjo ministrico Tanjo Fajon danes v New Yorku uradno predstavil kandidaturo Slovenije za članstvo v Varnostnem svetu ZN za obdobje 2024-2025. Pred tem bo župniku slovenske cerkve sv. Cirila v New Yorku Martinu Krizologu podelil medaljo za zasluge.