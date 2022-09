Navijači Liverpoola bodo zaradi pariškega kaosa tožili Uefo

Liverpool, 23. septembra - Več kot 1700 navijačev Liverpoola, ki trdijo, da so bili poškodovani ali so utrpeli čustvene travme, bo tožilo Evropsko nogometno zvezo (Uefa) zaradi kaosa na letošnjem finalu lige prvakov v Parizu, so sporočili pravni zastopniki navijačev, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.