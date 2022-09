Na ESS brez soglasja o spremembah pri dohodnini, a zadovoljni z dialogom

Ljubljana, 23. septembra - Vlada bo predloge sprememb pri dohodnini v DZ poslala brez soglasja ESS, je pokazala današnja seja. So pa socialni partnerji zadovoljni, da so bili nekateri njihovi predlogi upoštevani in da je napovedan dialog tudi za davčno reformo prihodnje leto. Načeloma so podprli novelo zakona o pomoči gospodarstvu, bi pa želeli nekoliko drugačne rešitve.