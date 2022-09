V Kopru se začenja festival sodobne umetnosti IZIS

Koper, 23. septembra - V Kopru se danes začenja festival sodobne in intermedijske umetnosti IZIS, ki ga desetič prireja Kulturno - izobraževalno društvo Pina. Do 16. oktobra bodo v nekdanjem skladišču soli Libertas predstavili devet intermedijskih instalacij, v kletnih prostorih Bastiona pod Belvederjem pa tri zvočne instalacije in več performansov.