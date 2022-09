Gazela primorsko-notranjske regije 2022 je podjetje Sodimex

Ljubljana, 23. septembra - Priznanje primorsko-notranjska gazela 2022 je prejelo podjetje Sodimex. Ustanovljeno je bilo v začetku devetdesetih let, od prvotnega trgovanja s hlodovino in potem predelave furnirja se je skozi dve desetletji preobrazilo v izdelovalca sestavnih delov za stole in pohištvo, so zapisali pri Dnevniku.