V zadevi Teš 6 zaslišali nekatere zaposlene v elektrarni

Celje, 23. septembra - Na celjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje v zadevi Teš 6 glede po mnenju tožilstva sporne dobave merilne tehnike. Med drugim so bile kot priče zaslišani vodja komerciale v Tešu Jana Šmid, komercialistka Biljana Tepej in inženir Bojan Mašek. Predstavili so potek priprave internega naročila za dobavo merilne tehnike leta 2007.