V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec uspešno izvedli prve koronarografije

Slovenj Gradec, 23. septembra - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so v četrtek uspešno izvedli prve tri koronarografije. Za bolnišnico to predstavlja pomemben premik v kardiologiji in možnost boljšega izida zdravljenja za bolnike na področju zdravljenja srca in žil, so sporočili iz bolnišnice.