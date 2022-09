Gibanje za dostojno delo obsodilo Bećarevićevo odpoved

Ljubljana, 23. septembra - Podporo predstavniku Sindikata delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) Asmirju Bećareviću, ki mu je ta teden vodstvo Premogovnika Velenje izročilo odpoved iz krivdnih razlogov, so danes izrazili tudi v Gibanju za dostojno delo. Kot so zapisali, dogajanje okoli odpovedi "borbenemu sindikalistu" spremljajo z ogorčenjem in žalostjo.