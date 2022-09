Ob dnevu slovenskega športa izpostavili tudi dosežke gluhih športnikov

Ljubljana, 23. septembra - Ob dnevu slovenskega športa, ki sovpada s 63. mednarodnim tednom gluhih, so na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije opozorili na dosežke gluhih športnikov v tem letu. Slednji so osvojili dve zlati in dve bronasti kolajni na poletnih olimpijskih igrah gluhih ter eno zlato medaljo na svetovnem prvenstvu gluhih v košarki 3x3.