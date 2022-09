Davidu Cronenbergu častna nagrada festivala v San Sebastianu

San Sebastian, 22. septembra - Kanadski režiser David Cronenberg je na festivalu San Sebastianu prejel častno nagrado donostia za življenjsko delo. Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je nagrajen za vseživljenjsko preučevanje temne plati duše. Nagrado mu je v sredo izročil režiser Gaspar Noe, predvajali pa so tudi lavreatov v Cannesu prikazan film Crimes of the Future.