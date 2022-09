Pogačar ob Van Aertu in van der Poelu med glavnimi favoriti

pripravil Aljoša Žvirc

Sydney, 23. septembra - Pred kolesarkami in kolesarji sta še zadnji preizkušnji na svetovnem prvenstvu v avstralskem Wollongongu. Vse oči slovenske javnosti so uprte predvsem v nedeljo, ko bo Tadej Pogačar kot eden izmed favoritov skupaj z Belgijcem Woutom Van Aertom in Nizozemcem Mathieujem van der Poelom lovil prestižno mavričasto majico na cestni dirki.