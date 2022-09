Inšpektorji pri zalogah lesnih goriv niso ugotovili kršitev

Ljubljana, 21. septembra - Poostren nadzor tržnih inšpektorjev ni potrdil ugibanj, da trgovci zaradi špekulativnih namenov zadržujejo lesna goriva v skladiščih ter jih ne sprostijo v promet. Zaloge so po teh ugotovitvah pošle, ker so potrošniki letos takoj naročili večje količine, medtem ko so v preteklih letih pelete kupovali postopoma skozi ogrevalno sezono.