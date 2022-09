Azijska razvojna banka oklestila napoved rasti v regiji

Manila, 21. septembra - Azijska razvojna banka (ADB) je poslabšala gospodarsko napoved za azijske države v razvoju za letos, in sicer s 5,2 odstotka na 4,3 odstotka. Za to se je odločila zaradi upočasnitve rasti svetovnega gospodarstva, okrepljene inflacije, zaostrovanja denarne politike, vojne v Ukrajini in zapiranja gospodarstva zaradi covida-19 na Kitajskem.