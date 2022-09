Odbor DZ za gospodarstvo dal zeleno luč predlogoma zakonov o avtorskih in sorodnih pravicah

Ljubljana, 21. septembra - Odbor DZ za gospodarstvo je na današnji nujni seji opravil drugo obravnavo predlogov obeh zakonov, ki se nanašata na uveljavljanje avtorske in sorodnih pravic. Sprejel je več dopolnil k obema zakonskima predlogoma, ki so jih pripravile koalicijske poslanske skupine Gibanje Svoboda, SD in Levica, med njimi k prvemu eno vsebinsko.