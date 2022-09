Častni doktorat Univerze v Mariboru Marjanu Pipenbaherju

Maribor, 20. septembra - Na Univerzi v Mariboru so danes obeležili 47-letnico obstoja. Posebno pozornost so namenili simbolični inavguraciji rektorja Zdravka Kačiča, ki je junija letos nastopil svoj drugi mandat. Častni doktorat pa so podelili projektantu mostov in viaduktov Marjanu Pipenbaherju, so sporočili z rektorata.