NSK o možnostih ureditve samozaposlenih in nevladnih organizacij v kulturi

Ljubljana, 20. septembra - Nacionalni svet za kulturo (NSK) je današnjo razpravo posvetil politiki glede samozaposlenih in nevladnih organizacij (NVO) v kulturi. Na razpravo so povabili predstavnike združenj z različnih umetniških področij, ki so predstavili njihovo delovanje in tudi več možnih predlogov pri iskanju možnosti za modernizacijo kulturnega sektorja.