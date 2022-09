Znane nominiranke za Sovretovo in Jermanovo nagrado

Ljubljana, 20. septembra - Znane so nominiranke za nagradi Društva slovenskih književnih prevajalcev. Za Sovretovo nagrado - za prevode leposlovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino - se bodo potegovale Klarisa Jovanović, Dušanka Zabukovec in Katja Zakrajšek, za Jermanovo nagrado - za prevode družboslovnih in humanističnih besed - pa Suzana Koncut in Anja Naglič.