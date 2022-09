Slovenski perutninski sektor pri rabi antibiotikov zgled in dobra izbira

Ljubljana, 20. septembra - Slovenski perutninski sektor pri rabi antibiotikov v vzreji velja za zgled v soseščini. Raba antibiotikov, ki povečuje odpornost mikroorganizmov in s tem vpliva na zdravje ljudi, je nizka, večja podjetja pa ponujajo kakovostne in cenovno primerne izdelke, so se strinjali govorci na okrogli mizi in pozvali k izbiri slovenskega perutninskega mesa.