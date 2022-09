Rusija obtožbe Kijeva o vojnih zločinih v Izjumu označila za laž

Moskva, 19. septembra - Ruske oblasti so danes zavrnile obtožbe Kijeva, da so ruske oborožene sile v severovzhodni ukrajinski regiji Harkov zagrešile vojne zločine. Obtožbe so označile za lažne in dodale, da gre za enake neutemeljene obtožbe vojnih zločinov kot spomladi v Buči, poročajo tuje tiskovne agencije.