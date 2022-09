Z ljubljanskega letališča v zimski sezoni šest prevoznikov s pogostejšimi leti

Brnik, 19. septembra - Letalski prevozniki pred nastopom zimske sezone zaključujejo oblikovanje voznih redov z ljubljanskega letališča za to obdobje. Po trenutnih napovedih bodo imeli potniki v primerjavi s poletno sezono več možnosti za lete na šest destinacij, in sicer v Amsterdam, Beograd, Dubaj, Istanbul, Podgorico in Zürich, so sporočili iz Fraporta Slovenija.