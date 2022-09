Porsche določil datum vstopa na borzo in ceno delnice

Stuttgart, 19. septembra - Prva javna ponudba delnic proizvajalca športnih avtomobilov Porsche bo izvedena 29. septembra, sta v nedeljo zvečer potrdila uprava in nadzorni svet podjetja. Na voljo bo do 113.875.000 delnic Porscheja po ceni med 76,50 in 82,50 evrov na delnico, poroča nemška tiskovna agencija dpa.