Organizatorji zadovoljni z obiskom na 54. Mosu

Celje, 18. septembra - Na celjskem sejmišču se je danes zaključil 54. Mednarodni sejem obrti in podjetništva (Mos). Organizatorji so sporočili, da so s sejmom izredno zadovoljni, saj so presegli cilj privabiti 60.000 obiskovalcev. Rdeča nit sejma, na katerem se je predstavilo okoli 600 razstavljavcev, je bila trajnostna prihodnost s poudarkom na samooskrbi.