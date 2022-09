Razmere na Hrvaškem se počasi umirjajo, poplavni val potuje proti Sisku

Zagreb, 18. septembra - Tudi na hrvaški strani reke Kolpe se razmere počasi umirjajo, a poplavni val se pomika proti Karlovcu in naprej vzdolž toka reke. Najbolj kritično je trenutno na območju kraja Ozalj, kjer je ogroženih okoli 40 hiš, zaskrbljeni pa so tudi v Petrinji in Sisku, poročajo hrvaški mediji.