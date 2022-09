Mesec za STA: Sem aktivist, zato sem tudi šel v politiko

pogovarjala se je Marjetka Nared

Ljubljana, 20. septembra - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter koordinator Levice Luka Mesec se ob začetku mandata sooča z vrsto izzivov, ukrepati mora proti draginji, lotil se je krepitve inšpekcije dela in delavskih pravic. Kot je dejal v pogovoru za STA, ostaja na strani šibkih in je še vedno aktivist: "Zato sem konec koncev šel v politiko."