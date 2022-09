V SD se bodo na morebitne interpelacije vsebinsko odzvali, ko in če bodo te vložene

Ljubljana/Celje, 16. septembra - V SD so za zdaj skopi z odzivi na ugibanja o morebitni interpelaciji zunanje ministrice in njihove predsednice Tanje Fajon. V stranki odgovarjajo le, da se bo Fajonova nanjo odzvala, ko in če bo vložena. Podobno tudi gospodarski minister Matjaž Han, ki napoveduje, da bodo ministri na morebitne očitke odgovarjali, če bo do interpelacij res prišlo.