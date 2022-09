Libanonske banke zaradi napadov obupanih varčevalcev začasno zaprte

Bejrut, 16. septembra - Potem ko so bile banke v obubožanem Libanonu tarča vrste napadov obupanih varčevalcev, ki skušajo na vsak način priti do svojih prihrankov, so se pristojni danes odločili, da bodo banke od ponedeljka do srede zaprte. Samo danes iz Libanona poročajo o kar petih napadih na banke v Bejrutu in na jugu države.