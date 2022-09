Neurja v osrednji Italiji terjala najmanj deset življenj

Ancona, 16. septembra - Obilno deževje in poplave so ponoči v deželi Marke v osrednji Italiji terjali najmanj deset življenj. Poleg tega na območju pogrešajo še štiri osebe, med njimi dva otroka, 50 pa je poškodovanih, navedbe gasilcev, civilne zaščite ter lokalnih oblasti in medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. V deželi so danes razglasili izredne razmere.