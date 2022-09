Pročelje newyorškega Metropolitanskega muzeja krasijo skulpture Hewa Lockeja

New York, 17. septembra - Pročelje newyorškega Metropolitanskega muzeja krasijo štiri nove skulpture Hewa Lockeja. Umetnik, ki se je rodil leta 1959 na Škotskem in odraščal v Gvajani, je za štiri niše na pročelju zasnoval štiri pozlačene skulpture, ki povzemajo oblike trofeje ali delov trofej. Na ogled bodo do maja 2023.