Mariborska občina: Predlog prostorskega načrta kompromis stroke, zakonodaje in volje ljudi

Maribor, 16. septembra - Po številnih polemikah glede predloga novega občinskega prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Maribor, ki čaka na drugo branje v mestnem svetu, na občini poudarjajo, da je predlog "kompromis stroke, zakonodaje in volje ljudi". So pa upoštevali pripombe prebivalcev Bresternice in naselja ob Gosposvetski cesti.