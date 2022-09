Predlogu sprememb zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva zelena luč matičnega odbora

Ljubljana, 15. septembra - Člani odbora za zdravstvo so podprli predlog sprememb zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki ga je vložil državni svet. Ob tem so sprejeli dopolnili, ki uvajata manjše spremembe. Ustanovili so tudi pododbor za spremljanje rakavih obolenj, ki ga bo vodila Iva Dimic iz NSi.