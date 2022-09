Izolski turizem presegel predkoronske rezultate

Izola, 15. septembra - V občini Izola so od začetka leta do konca avgusta našteli skoraj 125.000 prihodov turistov in 448.000 prenočitev. V primerjavi z letom 2019 je število prihodov višje za 15 odstotkov, prenočitev pa za 11. Turistično združenje Izola je danes predstavilo tudi svoje promocijske dejavnosti.