Predor Karavanke zaprt v obe smeri

Kranj, 15. septembra - Predor Karavanke je zaprt v obe smeri in bo predvidoma zaprt dlje časa, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Tovorni promet za smer proti Avstriji usmerjajo nazaj proti Ljubljani, obvoz za osebni promet je možen čez Korensko sedlo in Ljubelj. Proti Avstriji je nastal štirikilometrski zastoj, poroča Prometno-informacijski center za državne ceste.