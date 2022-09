V Krškem razstava ameriškega umetnika Paula Oldfielda Robinsona

Krško, 16. septembra - V Galeriji Krško bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Oblika odpora - Form of Resitance, ki jo je pripravil ameriški arhitekt, oblikovalec in predavatelj Paul O Robinson. Ta pri svojem umetniškem delu kot osnovno tehniko raziskovanja, eksperimentiranja in izražanja uporablja radiografijo ter ustvarjanje podob z rentgenskim žarčenjem.