V Kranju festival Pianopolis z dvema koncertnima večeroma

Kranj, 15. septembra - V Layerjevi hiši v Kranju so pripravili četrto edicijo festivala za ljubitelje klavirske glasbe Pianopolis 2022. Na dveh koncertnih večerih, ki bosta drevi in v petek, bosta nastopila ukrajinski pianist Lubomir Melnik in mlada domača pianistka Rebeka Rusjan Zajc. Oba koncerta bosta ob 20. uri v Stolpu Škrlovec.