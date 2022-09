Vreme: Pretežno oblačno

Ljubljana, 15. septembra - Danes bo pretežno oblačno. Nastajale bodo plohe in nevihte, možni bodo dolgotrajni krajevni nalivi. Še bo pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo oblačno. Dež bo zajel vso Slovenijo, predvsem v zahodni in južni Sloveniji bodo vmes tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 17, na Goriškem in ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes bodo predvsem v severni polovici Slovenije možni dolgotrajni krajevni nalivi. V petek bodo predvsem na Primorskem možna krajevna neurja.

Obeti: V soboto bo oblačno, deževno in hladno. V visokogorju bo snežilo. Padavine bodo zvečer povsod ponehale. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. V nedeljo bo pretežno jasno s svežim in ponekod meglenim jutrom.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je globoko ciklonsko območje. Hladna fronta se bliža srednji Evropi in severnim Alpam. Pred njo k nam od jugozahoda še priteka topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ob severnem Jadranu jugo.

Biovreme: Danes in v petek bo vremensko obremenitev občutilo veliko ljudi. Pojavljala se bo v obliki slabega počutja, s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z motnjami v spanju, utrujenostjo in potrtostjo.