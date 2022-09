Več državnih in borznih družb dosega cilje spolne raznolikosti na vodilnih mestih

Ljubljana, 14. septembra - Več državnih in borznih družb dosega cilje spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora, ugotavljajo v Združenju nadzornikov Slovenije. Stanje se po lanskem padcu izboljšuje - cilje iz pobude 40/33/2026 tako dosega 34 odstotkov družb, medtem ko je bilo lani takih 23 odstotkov, so navedli.